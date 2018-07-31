МИД показал "целебное" фото Сергея Лаврова и посоветовал, куда его прикладывать
31 июля 2018, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Министерство иностранных дел РФ опубликовало на своей официальной странице в Facebook "целебную фотографию" Сергея Лаврова. На фото глава МИД держит в руке российский флаг. Лавров снят на фоне неба.
Подпись к "целебному" снимку гласит: "Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма".
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона знает о намерениях западных стран по отношению к Российской Федерации и готова защищать свой суверенитет.
"Лучший министр и иностранных дел этой планеты", "Классное фото", - пишут в комментариях.
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