Министерство иностранных дел РФ опубликовало на своей официальной странице в Facebook "целебную фотографию" Сергея Лаврова. На фото глава МИД держит в руке российский флаг. Лавров снят на фоне неба.

Подпись к "целебному" снимку гласит: "Фото целебное. Прикладывать к больным местам на планете. В ряде географических точек может вызывать эффект экзорцизма".

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что российская сторона знает о намерениях западных стран по отношению к Российской Федерации и готова защищать свой суверенитет.

"Лучший министр и иностранных дел этой планеты", "Классное фото", - пишут в комментариях.