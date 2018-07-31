Пенсионная реформа: за и против

О пенсионной реформе можно говорить бесконечно. Почему из всех новаций особо болезненно в России воспринимается именно это преобразование? Причин, конечно же, много, ведь реформа покушается оценку смысла собственной жизни.

Аргументов «за» и «против» у пенсионной реформы предостаточно. На разных полюсах имеются серьезные резоны. Во всех развитых странах пенсионный возраст давно повышен. Однако там используется щадящий сценарий, пенсионное обеспечение улучшилось. Даже партнеры России по СНГ Казахстан и Азербайджан провели эти реформы, но нигде не было социальных волнений, как пишет интернет-журнал Мои года.