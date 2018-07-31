Синоптики предоставили новую информацию о погоде в Москве: лето не заканчивается

Во вторник, 31 июля, синоптики предоставили новую информацию о погоде в Москве и области. Согласно последней информации экспертов центра погоды "Фобос" и Метеобюро, лето в столице еще не заканчивается.

Метеорологи утверждают, что нельзя говорить о том, что летняя погода в городе скоро сойдет на нет. С каждым днем среднесуточная температура будет понижаться примерно на одну-две десятых градуса, однако это не говорит о существенном похолодании, передает РИА "Новости".

В ближайшие десять дней, по словам специалистов, столбики термометров не будут показывать ниже 20 градусов выше нуля. Более того, всю первую декаду августа температура воздуха будет превышать климатическую норму для данного месяца.