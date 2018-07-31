"Повышение НДС – это не просто рост цен, это поддержка криминала, потому что себестоимость криминальных уклонений 10% от НДС, раньше криминал получал 8%, теперь будет получать 10%, повышение доходов на четверть", - говорит в видеоинтервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ экономист, доктор экономических наук Михаил Делягин.



"Благодаря политике главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной у нас произошло качественное усиление криминалитета в обществе. Я был на Петербургском экономическом форуме, и там мне очень хорошие экономические эксперты рассказали: «Ты знаешь, что сейчас с общаками воровскими? Они все высосаны полностью, они пустые, без копейки!» Почему, что случилось? Оказалось, что они - единственный источник оборотных средств для средних и среднекрупных региональных предприятий. Банк России, по сути дела, запретил кредитование реального сектора. Если банк кредитует реальное предприятие, то должен такие резервы установить, что это не выгодно даже на высоких процентах. Единственным источником средств в регионах оказались общаки. Их высосали сразу, а дальше наступил цирк, потому что экономика уничтожается.



Экономика уничтожается вне зависимости от того, чьи это деньги. Набиуллина устроила денежный голод один для всех, и воровские деньги в предприятиях погибают так же, как деньги нормальных инвесторов".



Эта новая реальность сложилась в позапрошлом году, и, по мнению Делягина, это качественный иной уровень влиятельности криминала. Повышение ставки НДС на эти 2% - это одно из проявлений того, что да, мы должны учитывать интересы криминальных общаков, они же регионы спасают.



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