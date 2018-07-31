В подмосковном Пушкино грузовик врезался в пешеходный переход, есть пострадавшие

По уточненным данным, пострадал водитель грузовика, врезавшегося в опору пешеходного моста в Пушкинском районе Московской области. Инцидент произошел сегодня на федеральной автодороге М-8 "Холмогоры" на Ярославском шоссе.

Самосвал с поднятым кузовом наехал на опору пешеходного перехода, произошло обрушение наземного пешеходного моста, - сообщает РИА Новости. Сначала сообщили об отсутствии погибших и пострадавших. Позднее в экстренных службах сообщили о пострадавшем водителе.

На месте ДТП в настоящее время проводятся работы по расчистке дорожного полотна. По данным подмосковного управления МВД, движение транспорта перекрыто в обе стороны. Организован объезд через Пушкино. Пути объезда возможны по Осташковскому шоссе, через города Королев и Ивантеевка.