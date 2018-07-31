В Ялте на автозаправке из-за ревности мужчина облил девушку бензином и поджег

Ночью 28 июля на автозаправке в поселке Никита (Большая Ялта) молодой человек облил девушку бензином и поджег, сообщают «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Говорится, что причиной этого поступка стала ревность.

«Девушке 19 лет. Ожоги 90% в сознание не приходит... Сделал это ее парень в порыве ревности...был пьяный. Инцидент произошел вчера около двух часов ночи», – говорится в местной группе.

К записи прикрепили два видео. На одном из них слышно, как девушка кричит от боли, после чего замолкает, возможно, от потери сознания.

Появилась и официальная информация о происшествии. Как сообщили в пресс-службе крымского Следкома, на ревнивца возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью». Уточняется, что пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывается медицинская помощь.

Также не подтвердились распространившиеся в соцсетях слухи о том, что парень с девушкой – приезжие. По словам следователь, подозреваемый – местный житель.