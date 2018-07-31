Восемь новых радиостанций начнут вещать на Украине, три из них – возле Крыма
31 июля 2018, 10:45 [ «Аргументы Недели» ]
С момента присоединения Крыма к России количество украинских радиостанций, которые вещают на полуостров, увеличилось в пять раз, сообщают "Аргументы недели-Крым".
Об этом заявил член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей КОСТИНСКИЙ на своей странице в Facebook.
Он сообщил, что 8 новых радиостанций начнут вещать на юге Херсонщины в ближайшие месяцы, в том числе 3 из них – на территорию Крыма.
Ранее украинские правозащитники провели мониторинг вещания радиостанций на Крым. Они выяснили, что большинство радио на полуострове не слышно. В Киеве решили обвинить в этом российские власти.
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