Восемь новых радиостанций начнут вещать на Украине, три из них – возле Крыма

С момента присоединения Крыма к России количество украинских радиостанций, которые вещают на полуостров, увеличилось в пять раз, сообщают "Аргументы недели-Крым".

Об этом заявил член Нацсовета Украины по вопросам телерадиовещания Сергей КОСТИНСКИЙ на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что 8 новых радиостанций начнут вещать на юге Херсонщины в ближайшие месяцы, в том числе 3 из них – на территорию Крыма.

Ранее украинские правозащитники провели мониторинг вещания радиостанций на Крым. Они выяснили, что большинство радио на полуострове не слышно. В Киеве решили обвинить в этом российские власти.