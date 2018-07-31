Медики рассказали о состоянии найденной в Москве на тротуаре новорожденной

Медики из детской больницы рассказали о состоянии найденной в Москве на тротуаре новорожденной девочки. Крошечную девочки, завернутую в пеленку и женскую кофту, нашли случайные прохожие в Северном Бутове, - сообщает m24.ru.

Брошенного ребенка несколько дней назад заметила девушка, к месту происшествия сразу подошли мужчина и женщина. В тот момент малышка крепко спала, и была похожа на куклу. Мужчина потрогал новорожденную, она зашевелилась. Москвичи вызвали полицию и "скорую". Новорожденную увезли в Морозовскую больницу.

Врач-неонатолог Елена Рябова рассказала, что девочке примерно 10 дней. Благодаря тому, что ее завернули в кофту, а прохожие быстро обнаружили подкидыша, малышка не простудилась. Она была голодная. Первую ночь в больнице девочка часто просила есть. А сейчас уже начала набирать вес. По оценке медиков Морозовской больницы, новорожденная находится в хорошем состоянии.

Полиция возбудила уголовное дело. Ищут родителей малышки.