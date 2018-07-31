Для жителей РФ сделают бесплатное спутниковое телевидение?

Минкомсвязи предложило сделать спутниковое телевидение бесплатным. Стало известно, что операторов спутникового телевидения обяжут бесплатно предоставлять доступ к 20 основным каналам россиянам, которым из-за места проживания недоступно проводное цифровое ТВ, передаёт Lenta.ru.

С абонентов плата за подключение взиматься не будет, однако предусмотрена единовременная оплата доступа к своей сети. Отмечается, что абоненту потребуется подтвердить, что он находится вне зоны охвата наземной трансляции общедоступных каналов, чтобы воспользоваться спутниковым вещанием.

По информации источника, в список каналов попали «Россия 1», «Матч ТВ», «Рент ТВ», «Первый канал», «Пятница», «Мир», «Муз-ТВ» и другие.