Работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет пенсии
31 июля 2018, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]
С 1 августа работающих пенсионеров в России, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года, ждет повышение пенсии. Прибавка к пенсии произойдет за счет баллов. В Пенсионном фонде уточнили, что эта прибавка к пенсии работающим пенсионерам не является индексацией.
Индексации пенсий работающим российским пенсионерам заморозили несколько лет назад. Прибавка к пенсии с 1 августа произойдет не на фиксированный процент, в зависимости от официальной деятельности и уплаченных с нее взносов.
В этом году максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры, составит три балла или 235,74 рубля. По оценкам экспертов, средний размер надбавки в России составит 164 рубля.
Для получения надбавки не нужно оформлять никаких заявлений — ее начисление произойдет автоматически.
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