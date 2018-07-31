Работающим пенсионерам с 1 августа проведут перерасчет пенсии

С 1 августа работающих пенсионеров в России, за которых работодатели платили страховые взносы в течение 2017 года, ждет повышение пенсии. Прибавка к пенсии произойдет за счет баллов. В Пенсионном фонде уточнили, что эта прибавка к пенсии работающим пенсионерам не является индексацией. ЦБ предлагает вернуть россиянам "замороженные" пенсии

Индексации пенсий работающим российским пенсионерам заморозили несколько лет назад. Прибавка к пенсии с 1 августа произойдет не на фиксированный процент, в зависимости от официальной деятельности и уплаченных с нее взносов.

В этом году максимальная прибавка, на которую могут рассчитывать работающие пенсионеры, составит три балла или 235,74 рубля. По оценкам экспертов, средний размер надбавки в России составит 164 рубля.

Для получения надбавки не нужно оформлять никаких заявлений — ее начисление произойдет автоматически.