В Японии нашли новый способ лечения болезни Паркинсона

В Японии ученые из Университета Киото с 1 августа собираются приступить к эксперименту по лечению болезни Паркинсона. Лечение будет проходить с помощью стволовых клеток.

Эксперимент будет заключаться в попытке пересадки пациенту тканей, которые были выращены из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).

Специалисты уже получены все необходимые разрешения на проведение эксперимента. В данный момент ведется отбор пациентов, которые больны этой болезнью. Выращенные клетки будут пересаживать в мозг испытуемого. Общее количество пациентов, которые примут участие в эксперименте, неизвестно.

Болезнь Паркинсона считается неизлечимой. Существуют медикаменты против болезни Паркинсона, однако они способны лишь облегчить симптомы, сообщает НСН.