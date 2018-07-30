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В Японии нашли новый способ лечения болезни Паркинсона
30 июля 2018, 23:09 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии ученые из Университета Киото с 1 августа собираются приступить к эксперименту по лечению болезни Паркинсона. Лечение будет проходить с помощью стволовых клеток.
Эксперимент будет заключаться в попытке пересадки пациенту тканей, которые были выращены из индуцированных стволовых клеток (iPS-клеток).
Специалисты уже получены все необходимые разрешения на проведение эксперимента. В данный момент ведется отбор пациентов, которые больны этой болезнью. Выращенные клетки будут пересаживать в мозг испытуемого. Общее количество пациентов, которые примут участие в эксперименте, неизвестно.
Болезнь Паркинсона считается неизлечимой. Существуют медикаменты против болезни Паркинсона, однако они способны лишь облегчить симптомы, сообщает НСН.
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