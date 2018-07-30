В Аптекарском огороде МГУ редкий кактус, цветущий раз в год, раскрыл свой бутон
30 июля 2018, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
Редкий тропический кактус-эпифит "Подлунная красавица" расцвёл в Ботаническом саду МГУ в Москве сегодня вечером, сообщил РИА Новости директор Аптекарского огорода Алексей Ретеюм.
Этот кактус с поэтичным названием распускает свои бутоны только один раз в году, вечером, и завтра он закроет свой ароматный кремовый цветок.
В Индии есть поверье, что если загадать желание и молиться богу во время цветения этого необычного растения, желание обязательно сбудется.
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