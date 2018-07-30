Фото Аршавина с дочкой на футбольном поле умилило поклонников

"И два блуждающих, моих любимых, одиноко шагающих, по зеленой шелковистой травке, как по лужайке и, провожающих взглядом зрителей, о чем-то думают, мечтают", - подписала фотографии Алиса Аршавина.

Вчера вечером жена футболиста опубликовала снимки, на которых Аршавин вместе с дочкой идут по футбольному полю после матча. У девочки точно такая же спортивная форма, как и у папы. "Ой, какая пупсяшка сладкая!", - пишут в комментариях. Некоторые отмечают, что Аршавин постарел. Подписчики также пишут, что младшая дочь футболиста очень на него похожа.

Для бывшей журналистки малышка Есения стала третьим ребенком, а для Аршавина – четвертым. Телеведущая Юлия Барановская воспитывает двух сыновей и дочь, рожденных в гражданском браке со спортсменом.