Лавров объяснил, почему Россия списала миллиардные долги братским странам

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что РФ списала выданные СССР долги, поскольку эти суммы едва ли помогли бы в решении нынешних проблем. Отмечается, что Москва простила долги на сумму 140 миллиардов долларов.

Лавров на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" рассказал, что эти долги "на 90 с лишним процентов" были невозвратными. В то время рубль еще был не интегрирован в валютно-финансовую систему мира. Его курс устанавливал сам Госбанк, при этом доллар стоил всего 63 копейки. "Юридически очень трудно доказывать, по какому курсу эти долги предоставлялись", - отметил Лавров, передает ТАСС.

В сумму долгов могут также входить задолженности бывших советских республик, которые оплатила Россия, отметил министр. Оплачены они были в обмен на заграничную собственность СССР за рубежом.