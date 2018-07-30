Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким Бориса Тренина

Губернатор и Правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным, близким и друзьям ушедшего из жизни Тренина Бориса Георгиевича.

Видный партийный деятель и опытный руководитель, Борис Георгиевич многое сделал для развития Южного Урала, обновления и реорганизации областной архивной службы.

Вечная память прекрасному специалисту и светлому человеку.