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Борис Дубровский выразил соболезнования родным и близким Бориса Тренина
30 июля 2018, 18:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Губернатор и Правительство Челябинской области выражают глубокие соболезнования и искреннее сочувствие родным, близким и друзьям ушедшего из жизни Тренина Бориса Георгиевича.
Видный партийный деятель и опытный руководитель, Борис Георгиевич многое сделал для развития Южного Урала, обновления и реорганизации областной архивной службы.
Вечная память прекрасному специалисту и светлому человеку.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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