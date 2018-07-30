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В ЛДПР предложили запретить газировку в школах
30 июля 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов выступил с предложением запретить продажу сладких газированных напитков в школах и вузах, заменив их на компот и чай. Это может стать решением проблемы ожирения.
Он считает, что именно газировки способствуют увеличению жира у детей, вес которых превышает норму.
Когда Власов ездил по регионам страны, он обратил внимание на засилье рекламы Coca-Cola в школах, а также на продажу этого напитка ученикам, передает агентство городских новостей "Москва".
Проведенное Росстатом исследование показало, что до 40% россиян, составляющих трудоспособное население страны в возрасте 19–60 лет, имеют признаки той или иной степени ожирения. Диетологи объясняют, почему это происходит.
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