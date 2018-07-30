Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, любит ли он рок-н-ролл. Запись беседы проходила на радиостанции "Авторадио".

Песков упомянул Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича, отметив, что когда эти музыканты выпускают что-то новое, "вот это все-таки мое, рок-н-ролл".

Пресс-секретарь также рассказал, что никогда не пользуется Facebook, просто нет никакой в этом потребности.