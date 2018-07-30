В Москве снизилось число жертв ДТП
30 июля 2018, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, за полгода в столице резко снизилось число жертв ДТП. Число погибших уменьшилось на 8%. За последние шесть месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 196 человек.
Достичь таких показателей удалось с помощью комплексных мер, которые были приняты. К таковым можно отнести - установку видеокамер на дорогах, изменения схем движения и появление дополнительной подсветки на пешеходных переходах, как сообщает НСН.
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