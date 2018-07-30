В Москве снизилось число жертв ДТП

Как сообщают эксперты, за полгода в столице резко снизилось число жертв ДТП. Число погибших уменьшилось на 8%. За последние шесть месяцев в дорожно-транспортных происшествиях погибли 196 человек.

Достичь таких показателей удалось с помощью комплексных мер, которые были приняты. К таковым можно отнести - установку видеокамер на дорогах, изменения схем движения и появление дополнительной подсветки на пешеходных переходах, как сообщает НСН.