В России упростят выплату имущественных налогов

Начиная со следующего года, россияне смогут оплачивать имущественные налоги единым платежом. Соответствующий закон подписан Владимиром Путиным и опубликован на портале правовой информации.

Граждане России (физические лица) смогут перечислять единым платежом на счет Федерального казначейства транспортный налог, земельный налог и налог на имущество. Платежи должны перечисляться либо по месту жительства (или временного пребывания) плательщика, либо по месту нахождения его недвижимого имущества. Внести платеж сможет не только сам налогоплательщик, но и другой гражданин за него.

Также со следующего года можно будет перечислять налоговые платежи через многофункциональные центры (МФЦ), а также вносить авансовые платежи. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года, сообщает РИА Новости.