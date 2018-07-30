В Москве повысился спрос на офисную недвижимость

Эксперт рассказал, что в Москве всегда можно найти офисное здание под любой бюджет. Активность на рынке офисной недвижимости в столице определенно восстановилась в прошлом году и сохраняется в 2018 году.

Как говорят эксперты, спрос на офисную недвижимость в Москве ощутимо увеличился в 2017 году и сохраняется в нынешнем году. Для того, чтобы привлечь внимание клиентов, требования к обустройству пространств офисов постоянно меняются.

В настоящее время на городские аукционы выставлено около 250 объектов аренды. Договоры заключаются сроком на 10 лет с возможностью выкупа лота в собственность, как сообщает НСН.