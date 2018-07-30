В Вологодской области во время операции пациентка получила ожоги

В Вологодской горбольницы№2 пациентка получила ожоги во время проведения экстренной операции. Следственные органы возбудили уголовное дело о небезопасных услугах.

В хирургическом отделении горбольницы в связи с возникшей неисправностью оборудования пациентка получила ожоги в области бедра, передают РИА Новости. Росздравнадзор и региональный департамент здравоохранения организовали проверку медицинского оборудования, а также самой больницы. Как сообщает источник, возбуждено уголовное дело по факту получения пациенткой больницы ожогов во время операции по признакам преступления, предусмотренного «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

На данный момент пострадавшая проходит лечение.