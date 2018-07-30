Путин на кухне оказался в рекламе фирмы бытовой техники

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) планирует проверить создание видеорекламы крупной компании бытовой техники, в которой были использованы кадры с российским лидером Владимиром Путиным.

Видео с участием президента были замечены на рекламных экранах фирмы в московском ТЦ. Оно транслируется каждые 10 минут. Также видео было опубликовано на официальном Youtube-канале компании в конце мая 2018 года. В ролике используются кадры передачи «Центральное телевидение» 2012 года выпуска. Компания показала в рекламе номера моделей бытовой техники, которые летают над товарами.

ФАС проведет проверку и примет меры, которые предусмотрены законом, если будут выявлены признаки его нарушения, сообщили РБК в ведомстве. Отмечается, что на эту рекламу жалоб не было.