Плотину на озере Сенеж отремонтируют в 2018 году

Как стало известно, плотину на озере Сенеж собираются отремонтировать в этом году. Соответствующий контракт был заключен Минэкологии Подмосковья. Работы проведет организация - ООО «Строительная компания ВВС».

В рамках работ будут приведены в порядок водосброс, донный водоспуск, земляная плотина. Проведение ремонта позволит избежать самых негативных последствий, в том числе - затопления соседних территорий.

Как сообщает сайт Подмосковье сегодня, озеро Сенеж расположено к северу от Солнечногорска. На данный момент его площадь составляет 8,51 квадратного километра, наибольшая глубина – около шести метров.