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Эксперты составили рекомендации по питанию, чтобы не заболеть раком
30 июля 2018, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации по питанию, чтобы избежать онкологических заболеваний. Медики обращают внимание на избыточный вес. Избыточный вес, как говорят специалисты, является причиной 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотоки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия.
Эксперты назвали продуктами, провоцирующими развитие злокачественных новообразование такие продкты как: алкоголь, сладкие газированные напитки, фаст-фуда, продукты с высоким содержанием соли. В Росздравнадзоре напомнили, что в процессе промышленного приготовления мяса выделяются вещества, которые обладают высоким канцерогенным потенциалом. Эксперты рекомендуют не налегать на колбасы и сосиски. Есть не более 300-500 граммов в неделю переработанного мяса. Специалисты призывают не увлекаться красным мясом и алкоголем.
Эксперты предупреждают, что некоторые БАДы - добавки, позиционирующиеся как уменьшающие риск развития рака, могут его спровоцировать. Специалисты рекомендуют получать витамины из полезных продуктов, а не из пилюль.
В Росздравнадзоре считают, что физические упражнения, рацион, в состав которого входят овощи, зелень, фрукты и продукты из цельного зерна, являются профилактикой рака.
Эксперты Минздрава привели статистку: за 2017 год, число россиян, страдающих от ожирения, выросло на 6% - более чем до 1,9 млн человек. А ожирение, как напомнили специалисты, связано с увеличением не только риска рака, но сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.
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