Эксперты составили рекомендации по питанию, чтобы не заболеть раком

Эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации по питанию, чтобы избежать онкологических заболеваний. Медики обращают внимание на избыточный вес. Избыточный вес, как говорят специалисты, является причиной 12 видов рака: печени, яичников, простаты, желудка, ротоглотоки, толстого кишечника, молочной железы, желчного пузыря, почек, пищевода, поджелудочной железы и эндометрия.

Эксперты назвали продуктами, провоцирующими развитие злокачественных новообразование такие продкты как: алкоголь, сладкие газированные напитки, фаст-фуда, продукты с высоким содержанием соли. В Росздравнадзоре напомнили, что в процессе промышленного приготовления мяса выделяются вещества, которые обладают высоким канцерогенным потенциалом. Эксперты рекомендуют не налегать на колбасы и сосиски. Есть не более 300-500 граммов в неделю переработанного мяса. Специалисты призывают не увлекаться красным мясом и алкоголем.

Эксперты предупреждают, что некоторые БАДы - добавки, позиционирующиеся как уменьшающие риск развития рака, могут его спровоцировать. Специалисты рекомендуют получать витамины из полезных продуктов, а не из пилюль.

В Росздравнадзоре считают, что физические упражнения, рацион, в состав которого входят овощи, зелень, фрукты и продукты из цельного зерна, являются профилактикой рака.

Эксперты Минздрава привели статистку: за 2017 год, число россиян, страдающих от ожирения, выросло на 6% - более чем до 1,9 млн человек. А ожирение, как напомнили специалисты, связано с увеличением не только риска рака, но сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета.