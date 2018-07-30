Места обитания гадюки в Талдоме будут находиться под охраной
30 июля 2018, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Как сообщают эксперты, места обитания гадюки в Талдоме собираются взять под охрану. Так, завершилось проектирование заказника областного значения «Темповский».
По сравнению с изначальными планами, площадь заказника увеличилась более чем в два раза и теперь составляет около 3,6 тысячи гектаров.
На территории можно встретить следующие краснокнижные виды: обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра, рысь.
Также там была обнаружена высокая популяция гадюки обыкновенной — тоже охраняемого вида, как пишет сайт Подмосковье сегодня.
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