Места обитания гадюки в Талдоме будут находиться под охраной

Как сообщают эксперты, места обитания гадюки в Талдоме собираются взять под охрану. Так, завершилось проектирование заказника областного значения «Темповский».

По сравнению с изначальными планами, площадь заказника увеличилась более чем в два раза и теперь составляет около 3,6 тысячи гектаров.

На территории можно встретить следующие краснокнижные виды: обыкновенный осоед, черный коршун, дербник, обыкновенная горлица, длиннохвостая неясыть, кедровка, обыкновенный уж, прыткая ящерица, бурый медведь, выдра, рысь.

Также там была обнаружена высокая популяция гадюки обыкновенной — тоже охраняемого вида, как пишет сайт Подмосковье сегодня.