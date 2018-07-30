Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян, совершившая путешествие из Украины в Керчь, описала свои впечатления от Крымского моста. По Крымскому мосту через Керченский пролив, соединившему Крым и Кубань, в середине мая было запущено движение автомобилей. Украинская туристка сравнила цены в кафе Киева и Крыма

Монтян, которая еще недавно сама не верила, что сооружение будет возведено, проехала по мосту и заявила: "Действительно, крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит". "Молодцы, я признаю свою ошибку, я очень рада за земляков!" — сказала Монтян в интервью YouTube-каналу Topinform.

Она отметила, что еще большим успехом мост будет пользоваться после того, как доделают железнодорожную часть, а после строительства трассы "Таврида" будет "полный кайф", - сообщает РИА Новости

Украинский адвокат и блогер Татьяна Монтян ранее делилась впечатлением от цен в крымских кафе.