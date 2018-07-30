//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники подозревают, что Регина Тодоренко ждет ребенка
- Светлана Лобода: Моя родная дочь меня не узнала
- Джанабаеву и Меладзе назвали идеальной парой
- Татьяна Навка показала новые фото с мужем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В Якутии при строительстве газопровода "Сила Сибири" обнаружили нарушения
30 июля 2018, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
При строительстве газопровода «Сила Сибири» подрядчики «Газпрома» нарушили правила пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба департамента по лесным отношениям Якутии.
Как передаёт источник, департамент по лесным отношениям Якутии организовал проверку с 18 июня 2018 г. по 13 июля 2018 года с привлечением госинспекторов лесничеств.
Было установлено, что компания «Газпром» нарушила правила пожарной безопасности в лесах при использовании лесных участков по договорам аренды для строительства трубопроводной системы «Сила Сибири», разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Ленского, Олекминского, Нерюнгринского, Алданского, Мирнинского, Сунтарского районов Якутии.
В департаменте заявили, что в отношении лиц, допустивших нарушения, принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности.
«Газпром» построил 1954 км или 90,5% газопровода «Сила Сибири», по которому планируются поставки газа в Китай, передаёт yakutia24.ru.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Пушков прокомментировал слова латвийского депутата о раздроблении России
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Офицеры массово увольняются из армии Украины из-за низких зарплат
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Семьи с инвалидами будут освобождены от взносов за капремонт
//Культура
Пресс-секретарь Кобзона рассказала, как чувствует себя артист
//Общество
Татьяна Монтян о Крымском мосте: "Крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит"
//Новости партнеров
//В мире
Глава британского МИД в Пекине свою жену- китаянку случайно назвал японкой
РФ удалось выиграть у Украины спор в ВТО по железнодорожным вагонам
//Общество
Вице-премьер Борисов считает танки «Армата» очень дорогими для Минобороны
//Новости СМИ2
//Общество
//Наука
Астрономы предупреждают: в августе на Землю обрушится магнитная буря
//Новости Redtram
//Культура
В Центральном доме литераторов в Москве прощаются с писателем Войновичем
//Общество
Выложено пророчество старца из Греции о победе России в «великой битве» на Земле
//В мире
Эксперт высказался о словах украинского политика насчет учебника по географии
//Общество
В России вырос спрос на учителей по математике и иностранному языку
Трехлетняя девочка погибла на даче в Ленобласти от удара током
Галкин и Пугачева продемонстрировали в сети семейную идиллию
//В мире
В Европарламенте высказались о предложении депутата сейма Латвии разделить РФ
//В мире
В штабе украинской армии рассказали о «секретном оружии» против России
//Общество
СКР: девушкам, убившим своего родного отца, предъявлено обвинение
//Спорт
Екатерина Гамова и другие спортсмены обсуждают звание ЗМС футболистам после ЧМ