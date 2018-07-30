При строительстве газопровода «Сила Сибири» подрядчики «Газпрома» нарушили правила пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба департамента по лесным отношениям Якутии.

Как передаёт источник, департамент по лесным отношениям Якутии организовал проверку с 18 июня 2018 г. по 13 июля 2018 года с привлечением госинспекторов лесничеств.

Было установлено, что компания «Газпром» нарушила правила пожарной безопасности в лесах при использовании лесных участков по договорам аренды для строительства трубопроводной системы «Сила Сибири», разработки Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения на территории Ленского, Олекминского, Нерюнгринского, Алданского, Мирнинского, Сунтарского районов Якутии.

В департаменте заявили, что в отношении лиц, допустивших нарушения, принимаются меры по привлечению к установленной законом ответственности.

«Газпром» построил 1954 км или 90,5% газопровода «Сила Сибири», по которому планируются поставки газа в Китай, передаёт yakutia24.ru.