В центре Петербурга на набережной Мойки выросла тыква

В центре Санкт-Петербурга на набережной Мойки недавно выросла тыква. Согласно последней информации, данное растение чувствует себя весьма комфортно в Северной столице из-за очень жаркой погоды.

Отмечается, что тыква начала цвести, а фотографии необычного явления уже опубликованы в группе "Красивый Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". Местные жители в шутку называют Петербург городом-теплицей и не исключают, что в скором времени на набережных появятся более экзотические растения.

Как сообщает "Фонтанка", кто-то мог выбросить тыквенную семечку, которая дождалась жары и неожиданно разрослась. Кроме того, тыква выросла у обочины, поэтому поливальная машина, очевидно, щедро подпитывала растение.