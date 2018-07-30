В центре Петербурга на набережной Мойки выросла тыква
30 июля 2018, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]
В центре Санкт-Петербурга на набережной Мойки недавно выросла тыква. Согласно последней информации, данное растение чувствует себя весьма комфортно в Северной столице из-за очень жаркой погоды.
Отмечается, что тыква начала цвести, а фотографии необычного явления уже опубликованы в группе "Красивый Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". Местные жители в шутку называют Петербург городом-теплицей и не исключают, что в скором времени на набережных появятся более экзотические растения.
Как сообщает "Фонтанка", кто-то мог выбросить тыквенную семечку, которая дождалась жары и неожиданно разрослась. Кроме того, тыква выросла у обочины, поэтому поливальная машина, очевидно, щедро подпитывала растение.
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