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В Сочи устанавливаются личности 8 погибших при пожаре в гостевом доме
30 июля 2018, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]
В Сочи устанавливаются личности людей, погибших при пожаре в доме по улице Просвещения в Адлерском районе. Пожар в доме произошел сегодня ранним утром. При тушении пожара были обнаружены тела восьми человек, среди которых - ребенок. Возможно, погибли люди, снявшие жилье у хозяина дома на время отпуска.
Следственный комитет возбудил по факту гибели людей во время пожара уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Кроме того, что погибли восемь человек, еще три человека пострадали. В больницу для оказания медицинской помощи доставлено двое взрослых и 16-летний подросток.
На место происшествия для координации работы выехал руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС.
По данным СКР, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается причина возгорания двухэтажного жилого дома, собственник построек и наличие разрешительной документации на строения. По предварительным данным, произошло возгорание здания по улице Просвещения, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. Расследование уголовного дела продолжается.
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