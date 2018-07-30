В Сочи устанавливаются личности 8 погибших при пожаре в гостевом доме

В Сочи устанавливаются личности людей, погибших при пожаре в доме по улице Просвещения в Адлерском районе. Пожар в доме произошел сегодня ранним утром. При тушении пожара были обнаружены тела восьми человек, среди которых - ребенок. Возможно, погибли люди, снявшие жилье у хозяина дома на время отпуска.

Следственный комитет возбудил по факту гибели людей во время пожара уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Кроме того, что погибли восемь человек, еще три человека пострадали. В больницу для оказания медицинской помощи доставлено двое взрослых и 16-летний подросток.

На место происшествия для координации работы выехал руководитель следственного управления по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко. На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС.









По данным СКР, назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается причина возгорания двухэтажного жилого дома, собственник построек и наличие разрешительной документации на строения. По предварительным данным, произошло возгорание здания по улице Просвещения, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. Расследование уголовного дела продолжается.