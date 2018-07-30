На пляже в Ялте мужчина упал в воду, пытаясь выполнить трюк

На Массандровском пляже в Ялте мужчина упал в воду, пытаясь выполнить трюк возле стальных тросов, имитирующих ограждение, пишут "Аргументы недели-Крым".

Момент запечатлела камера наружного видеонаблюдения, а сам ролик опубликовали в группе «Массандровский пляж» в Facebook.

На видео видно, что мужчина, облокотившись на тросы спиной к морю, пытается максимально выгнуть спину. В какой-то момент трос рвется, а акробат падает в воду.

«Минувшей ночью один из наших гостей решил выполнить эффектный трюк! По счастливой случайности акробат не пострадал. Просим вас не претендовать на премию Дарвина и не пытаться это повторить», – так подписано видео.



