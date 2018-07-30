В Кисловодске в результате дождей произошел серьезный потоп
30 июля 2018, 12:55 [ «Аргументы Недели» ]
Ураган в Кисловодске нанёс серьёзный материальный ущерб инфраструктуре города. Кисловодск никак не может прийти в себя после сильнейшего потопа, который произошел 27 июля. В результате дождей и шквалистого ветра город ушёл под воду.
Бурные потоки воды смывали всё на своем пути — летние кафе, лавки уличных торговцев, наружную рекламу, ветер снёс крышу дома-интерната. Автомобили больше были похожи на лодки-амфибии на воздушной подушке, которые пытались прорваться сквозь волны и найти хотя бы временное убежище, как сообщает News.ru
МЧС сообщили, что в результате потопа без электроэнергии остались почти 20 тысяч человек.
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