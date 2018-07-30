Вице-премьер Борисов считает танки «Армата» очень дорогими для Минобороны

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве ВПК, заявил высокой стоимости танков «Армата». Один образец новейшего танка, который был представлен на парадах Победы, в серийном производстве стоит 250 миллионов рублей.

Борисов выступает за экономию бюджетных средств и заявил, что массовых закупок танков «Армата» не планируется.

Год назад, когда танк находился на финальной стадии доработки стало известно, что Минобороны с 2019 года начнет массово получать «Арматы». Минобороны заключило контракт на поставку 100 танков «Армата» два года назад.

Курирующий ВПК заместитель главы правительства Юрий Борисов заявил, что сейчас целесообразнее модернизация прежних моделей танков, чем приобретение новой техники, - сообщает РИА Новости. По словам Борисова, проверенный временем Т-72 и сейчас пользуется большим спросом на рынке. Он подчеркнул, что по цене, качеству и эффективности эта машина превосходит зарубежные аналоги – американский «Абрамс» и немецкий «Леопард».