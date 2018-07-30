В составе рыбы нашли успокоительное

В рыбе обнаружили сильное успокоительное. Эксперты считают, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса.

Употребление рыбы помогает избежать развития тяжелых депрессий у взрослых, а также снизить уровень агрессии у детей. Еще одним важным свойством омега-3 является то, что они благотворно влияют на память и внимание.

Ранее эксперты пришли к выводу, что реальную пользу приносит именно пища с высоким содержанием жирных кислот, а не пищевые добавки, пишет Ридус.