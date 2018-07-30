//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники подозревают, что Регина Тодоренко ждет ребенка
- Светлана Лобода: Моя родная дочь меня не узнала
- Джанабаеву и Меладзе назвали идеальной парой
- Татьяна Навка показала новые фото с мужем
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
В составе рыбы нашли успокоительное
30 июля 2018, 12:23 [ «Аргументы Недели» ]
В рыбе обнаружили сильное успокоительное. Эксперты считают, что регулярное употребление ненасыщенных жирных кислот омега-3 позволяет значительно снизить уровень стресса.
Употребление рыбы помогает избежать развития тяжелых депрессий у взрослых, а также снизить уровень агрессии у детей. Еще одним важным свойством омега-3 является то, что они благотворно влияют на память и внимание.
Ранее эксперты пришли к выводу, что реальную пользу приносит именно пища с высоким содержанием жирных кислот, а не пищевые добавки, пишет Ридус.
Второй круг русского ада Андрея Караулова
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Пушков прокомментировал слова латвийского депутата о раздроблении России
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Офицеры массово увольняются из армии Украины из-за низких зарплат
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Семьи с инвалидами будут освобождены от взносов за капремонт
//Культура
Пресс-секретарь Кобзона рассказала, как чувствует себя артист
//Общество
Татьяна Монтян о Крымском мосте: "Крыть нечем, мост прекрасен, мост стоит"
//Новости партнеров
//В мире
Глава британского МИД в Пекине свою жену- китаянку случайно назвал японкой
РФ удалось выиграть у Украины спор в ВТО по железнодорожным вагонам
//Общество
Вице-премьер Борисов считает танки «Армата» очень дорогими для Минобороны
//Новости СМИ2
//Общество
//Наука
Астрономы предупреждают: в августе на Землю обрушится магнитная буря
//Новости Redtram
//Культура
В Центральном доме литераторов в Москве прощаются с писателем Войновичем
//Общество
Выложено пророчество старца из Греции о победе России в «великой битве» на Земле
//В мире
Эксперт высказался о словах украинского политика насчет учебника по географии
//Общество
В России вырос спрос на учителей по математике и иностранному языку
Трехлетняя девочка погибла на даче в Ленобласти от удара током
Галкин и Пугачева продемонстрировали в сети семейную идиллию
//В мире
В Европарламенте высказались о предложении депутата сейма Латвии разделить РФ
//В мире
В штабе украинской армии рассказали о «секретном оружии» против России
//Общество
СКР: девушкам, убившим своего родного отца, предъявлено обвинение
//Спорт
Екатерина Гамова и другие спортсмены обсуждают звание ЗМС футболистам после ЧМ