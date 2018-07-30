Выложено пророчество старца из Греции о победе России в «великой битве» на Земле

В интернете появилось пророчество об исходе Третьей мировой войны, оставленное старцем Матфеем Вресфенским. Данный священнослужитель, являвшийся епископом греческой старостильной церкви, скончался в 1950 году в возрасте 89 лет.

Матфей предсказал, что в «великой битве» столкнутся Новый мировой порядок и Россия. В прогнозе старца, выложенном сайтом телеканала РЕН ТВ, говорится, что конфликт, который унесет миллионы жизней, начнется в Сербии. Противостояние закончится победой русского народа, он создаст на Земле условия для установления всеобщего мира и благополучия. При этом Россия не станет присоединять к своей территории земли стран, над которыми она одержала верх, полагал священнослужитель.

Ранее СМИ процитировали расшифрованное исследователями пророчество о новых властителях мира, которое принадлежит свергнутому в 2011 году ливийскому лидеру Муаммару Каддафи.