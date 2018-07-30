СКР: девушкам, убившим своего родного отца, предъявлено обвинение

В Москве три девушки в возрасте 17, 18 и 19 лет задержаны по подозрению в убийстве своего родного отца. Тело 57-летнего мужчины со следами насильственной смерти было обнаружено на лестничной клетке одного из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе вечером 27 июля. Полиция обнаружила на теле убитого москвича множественные колото-резаные ранения шеи и груди.

Подозреваемыми в совершении преступления оказались его трое дочерей. Девушек задержали. В ходе допроса москвички признали свою вину и рассказали, что с отцом у них сложились личные неприязненные отношения.

По данным «МК», убит Михаил Хачатурян. Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По словам сестер, их отец начал потреблять наркотики превратился в домашнего тирана: ругался, избивал дочерей, держа их в положении рабынь. Мать сбежала из семьи несколько лет назад, не выдержав издевательств. По другой версии, глава семейства сам ее выгнал. В семье Хачатурянов воспитывался и четвертый ребенок. 20-летний сын стал жить отдельно несколько лет назад.