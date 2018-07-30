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Эти солдаты достойны звания героев России!
30 июля 2018, 09:13 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
23 августа 2018 года в России как обычно с размахом отметят 75-ю годовщину победы советских войск на Курской дуге. Президент Владимир Путин уже подписал специальный указ. Накануне этой даты сразу несколько влиятельных общественных организаций обратились к Верховному Главнокомандующему с просьбой присвоить звание Героя России (посмертно) 18 пограничникам из взвода Александра Романовского, ценой своей жизни сорвавших контрнаступление фашистов на северном фасе Курской дуги.
15 июля 1943 года взвод Александра Романовского (224-й Памирский полк 162-й Ташкентской стрелковой дивизии 70-й армии) получил приказ скрытно выдвинутся в район деревни Самодуровка, занять позиции на господствующей высотке и удерживать их до подхода основных сил полка. Романовский задачу выполнил.
Наутро фашисты, которые готовились к контрнаступлению на этом направлении, с ужасом обнаружили, что пройти не удастся - высота огрызалась огнем. Вначале высоту волнами пытались отбить немецкие автоматчики, затем атаку подкрепили танками и самоходными орудиями. Практически все пограничники получили тяжелые ранения. Закончились боеприпасы. Еще была возможность отойти, спастись, но тогда бы оголились тылы и Романовский с товарищами принял решение - идти в смертельную рукопашную, брать фашистов «в ножи». И погибнуть.
Несколько часов боя последнего пограничников позволили основным силам наших войск перегруппироваться и закрепиться на позициях. Когда сослуживцы продвинулись к месту гибели своих боевых товарищей, то обнаружили более 80 трупов фашистов.
Спустя несколько недель после смертельного боя всех пограничников взвода Александра Романовского заслужено представили к званию Героя Советского Союза. Однако по непонятным причинам вместо Звезды Героя пограничники были награждены орденами Великой Отечественной войны 1-й степени. 75-я годовщина Курской битвы – уникальная возможность исправить несправедливость.
Товарищ президент Российской Федерации, это в Ваших силах и возможностях! И для патриотического воспитания это гораздо важнее, чем сотни нанятых певцов и плясунов, развлекающих народ за бюджетные деньги!
Подробнее о малоизвестном подвиге «курских панфиловцев» считайте в ближайшем номере «Аргументов недели».
Второй круг русского ада Андрея Караулова
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