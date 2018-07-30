Челябинский Миасс борется с последствия мощного ливня и шторма. В регионе сохраняется штормовое предупреждение. Очевидцы делятся в соцсетях видео и фото с последствиями непогоды. Жители Миасса говорят, что до дома приходилось добираться чуть ли не вплавь.

По словам очевидцев, улицы были залиты потоками воды. Автомобили тонули, водителям приходилось их выталкивать своими силами, - сообщает URA.RU. На одной из поликлиник ветром сорвало часть крыши, а из-за молний с ливнем происходили короткие замыкания.

По данным МЧС, в понедельник, 30 июля, днём в Челябинской области сохраняются грозы, град, очень сильные дожди, при грозах усиление ветра до 15-20 м/с.