При пожаре в доме в районе Сочи Адлер погибли 8 человек

В Сочи в Адлерском районе пожар произошел в двухэтажном доме на улице Просвещения. В результате пожара погибли восемь человек. Пострадали три человека, среди которых - 16-летний подросток. Пострадавшие доставлены в горбольницу №3, мальчик - в детскую поликлинику.

По данным МЧС, сообщение о возгорании в жилом доме поступило ранним утром. Спасатели уточнили, что площадь пожара составила 300 кв. м. В 06.08 пожар был локализован. 07.43 – ликвидирован. В тушении пожара принимали участие 62 человека, 19 единиц техники. Сначала огнеборцы обнаружили тела семерых человек, а позднее еще одного.

В сети попало видео полыхающего дома. Причина крупного пожара в Сочи устанавливается.