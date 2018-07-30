Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей и гостей города на этой неделе. Согласно последним данным специалистов, будние дни порадуют граждан летним теплом и отсутствием осадков.

В понедельник температура воздуха достигнет 26 градусов, дождей не будет. Во вторник столбики термометров покажут до 27 градусов, а в среду – до 29, передает kp.ru. Ближе к выходным температура упадет на два-три градуса и вероятность осадков существенно увеличится.

Метеорологи полагают, что в пятницу, субботу и воскресенье в Москве будет облачная погода, солнце не покажется вовсе. Дожди, однако, ожидаются лишь в воскресенье.