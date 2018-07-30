Власти продлили программу льготного автокредитования

Правительство РФ продлило действие программы льготного автокредитования до 2020 года. Постановление опубликовано на сайте правительства. Как указано в документе, общий объем финансирования проекта составит 15 миллиардов рублей.

Программа льготного автокредитования в нашей стране действует с 2015 года и предполагает предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости приобретаемого автомобиля с последующим возмещением затрат из федерального бюджета.

В целях повышения доступности автомобилей российского производства для жителей Дальнего Востока скидка, предоставляемая в рамках двух социальных программ - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» - в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), увеличена до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля.

Такое решение принято для повышения доступности российских автомобилей в регионе. Остальным россиянам возместят 10%.