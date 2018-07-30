Инспектор дорожно-патрульной службы, которого в воскресенье вечером на МКАД сбил водитель автомобиля "Газель", скончался в больнице от полученных травм. ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, на 77 километре Московской кольцевой автодороги, недалеко от съезда с трассы М-11. В Подмосковье перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Пострадавшего инспектора ДПС доставили в больницу. Врачи боролись за жизни 49-летнего мужчины. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Усилия медиков не смогли спасти жизнь стража порядка. Он умер.

Телеканал РЕН ТВ сообщал, что инспектора звали Александр С.

Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.

В минувшие выходные произошло несколько серьезных аварий. В Самарской области в субботу вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал на обочину и сбил группу людей. Мужчина, управляющий машиной, был пьян. Пострадавшие находятся в больнице. Среди них дети от двух до пяти лет.