Сбитый на МКАД водителем "Газели" инспектор ГИБДД умер в больнице
30 июля 2018, 07:46 [ «Аргументы Недели» ]
Инспектор дорожно-патрульной службы, которого в воскресенье вечером на МКАД сбил водитель автомобиля "Газель", скончался в больнице от полученных травм. ДТП произошло в воскресенье, 29 июля, на 77 километре Московской кольцевой автодороги, недалеко от съезда с трассы М-11.
Пострадавшего инспектора ДПС доставили в больницу. Врачи боролись за жизни 49-летнего мужчины. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью. Усилия медиков не смогли спасти жизнь стража порядка. Он умер.
Телеканал РЕН ТВ сообщал, что инспектора звали Александр С.
Обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.
В минувшие выходные произошло несколько серьезных аварий. В Самарской области в субботу вечером водитель легкового автомобиля не справился с управлением, съехал на обочину и сбил группу людей. Мужчина, управляющий машиной, был пьян. Пострадавшие находятся в больнице. Среди них дети от двух до пяти лет.
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