Обидная надпись на торте стала гвоздем всей вечеринки

В одном из кафе города Сызрань произошла неразбериха с поздравительной надписью на торте, который коллеги заказали для вышедшей замуж сотрудницы. Чувство юмора победило, а ведь могла бы и обидеться.

Сотрудники одного из автотранспортных предприятий Сызрани заказали в кафе торт для своей коллеги по имени Александра, которая недавно вышла замуж. При оформлении заказа они попросили написать ее имя – Саша – на торте. Менеджер задала уточняющий вопрос: «Саша – это мужчина или женщина? И что еще написать на торте?». Сотрудник, заказывавший торт, недолго думая ответил: «Напишите «Поздравляем!» Это женщина».

В кафе, видимо, путем логических рассуждений, пришли к выводу, что некто Александр сменил пол и стал женщиной. И торт украсила соответствующая надпись: «Поздравляем! Александр – женщина!».

Виновница торжества сперва была шокирована столь «оригинальным» поздравлением и даже обиделась. Но когда сотрудники кафе объяснили, почему так получилось – то ли менеджер не так понял, то ли кондитер не то услышал, и принесли свои извинения, чувство юмора все же победило. Вдоволь нахохотавшись, торт с обидной надписью съели, сообщает «Маленькая Сызрань».