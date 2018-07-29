Девушка на спор пошла пешком из Барнаула в Бийск и выиграла 100 тысяч рублей

Жительница Барнаула Виктория в свой день рождения поспорила с друзьями на 100 тысяч рублей, что сможет пешком дойти от Барнаула до Бийска. И дошла. Ее путешествие продолжалось пять дней.

День рождения у Виктории был 19 июля. В этот день она поспорила с друзьями, что сможет добраться от Барнаула до Бийска пешком, не используя автомобиль. Сумма спора довольно солидная – 100 тысяч рублей, как и расстояние от Барнаула до Бийска для пешехода – 160 километров.

Девушка и один из ее приятелей двинулись в путь 25 июля. В пути Виктория публиковала короткие ролики-отчеты в инстаграме о своем продвижении. Подписчики оказывали ей мощную моральную поддержку. Отдыхали путешественники на заправках, а однажды попали под сильный дождь и промокли. Но непогода не заставила их прекратить поход. В Бийск они пришли 29 июля.

«Я это сделала, я собой горжусь. Я большая молодец. Большое спасибо моим любимым друзьям за то, что были со мной рядом. Ребята, которые следили за нами всю нашу дорогу, большое спасибо вам. За вашу моральную поддержку, за советы, за ваши посылочки нам, когда нас встречали на дороге. Вы нам придавали свою энергию и свои силы!», - поблагодарила всех Виктория, выигравшая спор.