На трассе Симферополь – Евпатория автобус насмерть сбил велосипедиста
29 июля 2018, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера, 28 июля, на трассе Симферополь – Евпатория пассажирский автобус насмерть сбил велосипедиста, пишут "Аргументы недели-Крым".
ДТП произошло днем в районе села Скворцово Симферопольского района.
«Двухэтажный автобус сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии», – пишет «3652» со ссылкой на источник.
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