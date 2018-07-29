Где сегодня пройдут салюты в честь Дня ВМФ

Сегодня в честь Дня Военно-морского флота России в основных пунктах базирования ВМФ пройдут праздничные салюты и фейерверки. А салют во Владивостоке уже прошел в 15.00 по мск.

«В акватории амурского залива во Владивостоке салют уже состоялся в 22.00 по местному времени, это 15.00 по мск. В 22 часа по местному времени также пройдут салюты в Балтийске, Севастополе, Новороссийске, Североморске и Астрахани», - сообщила сегодня пресс-служба Министерства обороны РФ.

В Минобороны также уточнили, что в Кронштадте и Санкт-Петербурге, где сегодня состоялся Главный военно-морской парад, салютование состоится в 22.30, передает РИА Новости.