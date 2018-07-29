Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Петр Порошенко в очередной раз переписывает исторические факты, заявляя, что крестив страну, князь Владимир сделал не только христианский выбор, но и европейский. Петр Порошенко заявил о «европейском выборе» князя Владимира

Когда произошло это историческое событие, люди мыслили иными категориями. Уж если и был сделан Владимиром выбор, то не европейский, а византийский, отметил Пушков. А свободой в Европе тогда и не пахло.

Князь Владимир в конце десятого века ввел в Древней Руси христианство как государственную религию.