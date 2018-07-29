Российский алиментщик задолжал детям 118 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов обнаружила россиянина с самой большой задолженностью по алиментам. Им оказался 50-летний гражданин, живущий в Москве. Он задолжал своей жене и четырем детям 118 млн рублей. Жириновский предложил легализовать фиктивное многоженство

Добровольно россиянин платить алименты не хочет, поэтому, как сообщило ведомство RT, приставы применили в отношении него «весь комплекс мер принудительного исполнения».

По разным данным, алименты не платят более 800 тысяч граждан России, сумма задолженности скоро достигнет 100 млрд рублей.