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Российский алиментщик задолжал детям 118 млн рублей
29 июля 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба судебных приставов обнаружила россиянина с самой большой задолженностью по алиментам. Им оказался 50-летний гражданин, живущий в Москве. Он задолжал своей жене и четырем детям 118 млн рублей.
Добровольно россиянин платить алименты не хочет, поэтому, как сообщило ведомство RT, приставы применили в отношении него «весь комплекс мер принудительного исполнения».
По разным данным, алименты не платят более 800 тысяч граждан России, сумма задолженности скоро достигнет 100 млрд рублей.
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