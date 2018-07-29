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На Украине появились билборды, унижающие своих граждан, отдыхающих в Крыму
29 июля 2018, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]
Билборды, которые высмеивают тех граждан Украинцы, что отдыхают в Крыму, появились на улицах украинских городов, пишут "Аргументы недели-Крым".
Житель Киева Игорь МИТИН опубликовал в своем блоге фотографию, на которой видно плакат, где на украинском языке неуважительно оценивается выбор места отдыха, сделанный украинцами.
«Умные и красивые едут отдыхать в Одессу, Карпаты, Скадовск. Все остальные — в оккупированный Крым», – гласит надпись на плакате.
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