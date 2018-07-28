Путин принял участие в торжествах к 1030-летию Крещения Руси

Сегодня президент России Владимир Путин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 1030-летию крещения Руси. После молебна патриарх Кирилл поздравил президента с именинами. Владимир Путин назвал Крещение Руси событием цивилизационного масштаба

На Соборной площади Кремля сегодня прошло праздничное богослужение. Впервые праздничная служба была совершена не в храме, а на открытом пространстве Соборной площади. Затем крестный ход прошел к памятнику князю Владимиру, Крестителю Руси. У памятника прошел торжественный молебен.

Владимир Путин приехал на Соборную площадь на автомобиле и принял участие в крестном ходе и торжественном молебне. После молебна патриарх Кирилл поздравил российского президента с именинами и пожелал ему утешения не только в молитве и общении с близкими, но и в плодах трудов своих.

Церковные торжества, посвященные 1030-летию крещения Руси и дню памяти святого равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси, проходят сегодня на всей территории России, Белоруссии, Украины, сообщает РИА Новости.