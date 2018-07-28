28 июля стал самым жарким днем с начала года в Москве

Сегодня, 28 июля, зафиксирована самая высокая температура воздуха в столичном регионе с начала года. Вместе с тем МЧС призвал не расслабляться и продлил «желтый» уровень опасности до конца суток.

«В субботу, 28 июля, к 16.00 на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура +30,7 градуса», сообщили сегодня столичные метеорологи.

Предыдущий температурный рекорд года в Москве был установлен 30 июня. В тот день столбики термометров поднялись до отметки в +30,6 градуса.

«В период с 20.00 до конца суток местами в Москве ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, шквалистое усиление ветра 15-20 м/с», - обновил штормовое предупреждение ГУ МЧС по Москве.